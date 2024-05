La Soluzione ♚ Le fettine di carne arrotolate La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : INVOLTINI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. INVOLTINI

Significato della soluzione per: Le fettine di carne arrotolate Gli involtini primavera (caratteri cinesi: ; pinyin: chun juan) sono un piatto tipico della cucina cinese, servito come antipasto e, in quei paesi dov'è regolarmente consumato, fritto o fresco a scelta. Oltre che nella cucina cinese, gli involtini primavera si consumano nelle cucine asiatiche di Vietnam, Indonesia e Cambogia. Italiano: Sostantivo, forma flessa: involtini m pl . plurale di involtino. Sillabazione: in | vol | tì | ni. Etimologia / Derivazione: vedi involtino .

