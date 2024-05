La Soluzione ♚ Fattura relativa a fornitura di servizi La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BOLLETTA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BOLLETTA

Significato della soluzione per: Fattura relativa a fornitura di servizi Una bolletta è una fatturazione postale o elettronica di un contratto di fornitura di servizi. La tipologia giuridica di questi contratti è il contratto di somministrazione, che in origine e, propriamente ancora oggi, indicano la somministrazione di servizi, da non confondere, dunque, con il contratto di somministrazione di lavoro. In tutti i contratti di somministrazione (acqua, energia, gas, telefono fisso, telefono mobile a bollettazione, etc. Italiano: Sostantivo: bolletta ( approfondimento) f sing (pl.: bollette) . (diritto) (economia) (commercio) (finanza) documento commerciale che attesta una transazione. Sillabazione: bol | lét | ta. Pronuncia: IPA: /bol'letta/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di bolla, dal latino bulla . Sinonimi: ricevuta, cedola, tagliando, scontrino, contromarca, bolla, fattura, polizza.. Parole derivate: caro-bolletta.

