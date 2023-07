Le fasi di una malattia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le fasi di una malattia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STADI

Significato/Curiosita : Le fasi di una malattia

Della malattia è tipicamente lenta. la malattia di parkinson è più comune negli anziani; la maggior parte dei casi si verifica dopo i 50 anni, ma le statistiche... Include i maggiori stadi di calcio in italia, ordinati per capienza omologata non inferiore a 5.000 posti. quasi tutti i principali stadi di calcio italiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

