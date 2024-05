La Soluzione ♚ Falso fasullo La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FITTIZIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FITTIZIO

Significato della soluzione per: Falso fasullo Nella narrativa, e nelle opere di fantasia, un documento fittizio è un espediente che cerca di creare nel lettore (o spettatore, pubblico ecc.) un senso di autenticità al di là della normale e prevista sospensione dell'incredulità. In altre parole, esso serve a far pensare al pubblico che ciò che viene presentato sia in realtà un fatto reale. Ciò non deve essere confuso con un falso documentario, cioè un film fittizio dichiaratamente presentato sotto forma di documentario. Italiano: Aggettivo: fittizio m sing . (filosofia) (arte) non effettivo. (familiare) in secondo piano; non troppo importante. Sillabazione: fit | ti | zi | o. Pronuncia: IPA: /fit'titsjo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino ficticius, derivazione di fictus, participio perfetto di fingo ossia "plasmare, fingere, immaginare" . Sinonimi: finto, irreale, immaginario, falso, ingannevole, artificioso, artefatto, apparente, simulato.

Altre Definizioni con fittizio; falso; fasullo;