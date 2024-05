La Soluzione ♚ Eroga corrente continua La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® : DINAMO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √®. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DINAMO

Significato della soluzione per: Eroga corrente continua Una dìnamo è una macchina elettrica che trasforma un lavoro meccanico, ricevuto da una fonte di energia meccanica, in energia elettrica sotto forma di corrente continua. Italiano: Sostantivo: dinamo ( approfondimento) f inv . (fisica) (elettrotecnica) dispositivo che trasforma energia meccanica in elettricità, in forma di corrente continua. Sillabazione: dì | na | mo. Pronuncia: IPA: /'dinamo/ . Etimologia / Derivazione: dal tedesco Dynamo;dal greco antico dynamai, ovvero "io posso" . Parole derivate: dinamoelettrico, metadinamo, motodinamo, turbodinamo.

