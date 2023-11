La studia l ergastolano

Accanto a steve mcqueen in papillon (1973), dove viene raccontatastoriahenri charrière detto papillon. l'anno dopo, 1974, viene nuovamente...

L'evasione fiscale, nell'ambito della scienza delle finanze, è un comportamento illegittimo con cui un cittadino o un'azienda mirano a contrastare il prelievo tributario da parte di uno Stato. Questa violazione legislativa costituisce un fenomeno deleterio all'interno della politica fiscale attuata da un governo, che contribuisce a far perdere allo Stato una parte non trascurabile delle entrate. Da non confondere con l'elusione fiscale che persegue lo stesso fine con strategie legali o non normate.