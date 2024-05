La Soluzione ♚ Un dispositivo d avviamento La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : STARTER . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. STARTER

Significato della soluzione per: Un dispositivo d avviamento Starter – addetto che dà il segnale di partenza nelle gare sportive Starter – dispositivo necessario per innescare l'accensione delle lampade fluorescenti Starter – dispositivo di avviamento a freddo di automobili, moto e camion Starter – tipo di Pokémon Starter – dose di lievito necessaria per avviare la fermentazione Italiano: Sostantivo: starter ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (sport) chi dà l'avvio ad una gara. (elettrotecnica) (elettronica) (tecnologia) (ingegneria) meccanismo che accende un'apparecchiatura. Sillabazione: star | ter. Pronuncia: IPA: /'starter/ . Etimologia / Derivazione: dall'inglese starter che deriva da (to) start cioè "sobbalzare, partire" . Sinonimi: (sport) mossiere.

