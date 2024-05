La Soluzione ♚ Un diritto goduto da pochi La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PRIVILEGIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PRIVILEGIO

Significato della soluzione per: Un diritto goduto da pochi Un privilegio, in diritto, è una tra le cause di prelazione che costituisce garanzia patrimoniale su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito. I privilegi non sono pattuiti dalle parti come nel caso del pegno o dell'ipoteca, ma sono tipizzati dalla legge stessa la quale attribuisce tale prelazione a determinati tipi di crediti che appaiono degni di una maggiore tutela in via generale e astratta. Italiano: Sostantivo: privilegio ( approfondimento) m sing (pl.: privilegi) . (diritto) (economia) vantaggio, trattamento particolare in virtù di diritti di nascita. (per estensione) motivo di vanto speciale è il privilegio dei grandi comici lasciare una risata nel nostro ricordo.. (storia) documento con valore legale col quale un sovrano o un pontefice, nel medioevo, conferivano al beneficiario speciali possibilità di liberazione da obblighi assolti in precedenza.

