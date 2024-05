La Soluzione ♚ Degno d elogio La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LODEVOLI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LODEVOLI

Significato della soluzione per: Degno d elogio Il tempio della Concordia è un tempio greco dell'antica città di Akragas sito nella Valle dei Templi di Agrigento. Ancora oggi non si sa a chi fosse dedicato questo tempio poiché il suo attuale nome fu coniato nel XVI secolo in riferimento ad un'antica iscrizione latina ritrovata nelle sue vicinanze. Questo tempio è di tipo periptero con cella doppia in antis. Insieme al Partenone, è considerato il tempio dorico meglio conservato al mondo. Italiano: Aggettivo, forma flessa: lodevoli m pl . plurale di lodevole. Sillabazione: lo | dé | vo | li. Etimologia / Derivazione: deriva da lodevole . Sinonimi: degni di lodi, apprezzabili, ammirevoli, esemplari, meritori, meritevoli, encomiabili. Contrari: criticabili, condannabili, disprezzabili, biasimevoli.

