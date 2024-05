La Soluzione ♚ Cura l armonia dell ambiente La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FENG SHUI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FENGSHUI

Significato della soluzione per: Cura l armonia dell ambiente Il feng shui (T, S, feng shuiP) è un'antica arte geomantica taoista della Cina, ausiliaria dell'architettura, affine alla geomanzia occidentale. A differenza di questa prende però in considerazione anche aspetti della psiche e dell'astrologia. È una pseudoscienza, non esistendo prove a supporto delle ipotesi su cui si basa. Italiano: Sostantivo: divinazione ( approfondimento) f sing (pl.: divinazioni) . pratica di ricavare informazioni da fonti soprannaturali;. Sillabazione: di | vi | na | zió | ne. Pronuncia: IPA: /divina'tsjone/ . Etimologia / Derivazione: dal latino divinatio; deriva applicando il suffisso -azione al verbo divinare, che a sua volta deriva da divino . Citazione: Sinonimi: chiaroveggenza, predizione, profezia, previsione.

