Contiene le informazioni genetiche La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DNA

Significato della soluzione per: Contiene le informazioni genetiche Italiano: Acronimo / Abbreviazione: DNA ( approfondimento) m sing . (chimica) (chimica organica) (biologia) (biochimica) sigla utilizzata per significare l'acido desossiribonucleico; acido nucleico a doppia elica formato da sequenze di coppie di nucleotidi, ognuno dei quali contenente una base azotata, una molecola di desossiribosio ed un gruppo fosfato, ed unito ad un altro mediante legami deboli; ha il compito di fornire le informazioni necessarie per formare l'RNA e le proteine, indispensabili per far funzionare correttamente quasi tutti gli esseri viventi il DNA è in tutte le nostre cellule.

