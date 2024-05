La Soluzione ♚ È coadiuvato dal cane La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PASTORE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PASTORE

Significato della soluzione per: E coadiuvato dal cane Il pastore in senso più proprio è colui che si occupa di custodire il bestiame, generalmente un gregge di ovini. Italiano: Sostantivo: pastore ( approfondimento) m sing . (professione) (zootecnica) lavoratore addetto alla sorveglianza e alla guida di una mandria o di un gregge. (per estensione) (religione) (cristianesimo) nel protestantesimo, ministro del culto. Sillabazione: pa | sto | re. Pronuncia: IPA: /pa 'sto re/ . Etimologia / Derivazione: dal latino pastor derivazione di pascere, ossia "pascolare" .

