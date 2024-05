La Soluzione ♚ La città del Chievo La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : VERONA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. VERONA

Significato della soluzione per: La citta del chievo Verona (, AFI: /ve'rona/) è un comune italiano di 255 643 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Veneto. Primo comune della regione per popolazione, si trova al margine settentrionale della Pianura Padana, lungo il fiume Adige e ai piedi dei monti Lessini. Di origine preistorica, l'abitato venne rifondato dai Romani all'interno dell'ansa del fiume intorno alla metà del I secolo a.C., rimanendo sotto il governo dell'Impero fino al V secolo, quando venne occupato dal re germanico Teodorico il Grande. Italiano: Nome proprio: Verona ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) capoluogo di provincia, regione Veneto in Italia. Sillabazione: Ve | ró | na. Pronuncia: IPA: /ve'rona/ Ascolta la pronuncia : . Parole derivate: veronese.

Altre Definizioni con verona; città; chievo;