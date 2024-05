La Soluzione ♚ I circuiti a ostacoli La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PERCORSI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PERCORSI

Significato della soluzione per: I circuiti a ostacoli Un percorso (in lingua inglese "path" o "pathname"), in informatica, indica la posizione specifica di un elemento (file o cartella) all'interno di un archivio dati, con un certo file system strutturato ad albero. Il percorso consiste dunque in una stringa di caratteri che elenca, ordinatamente, i diversi nodi del file system da visitare per raggiungere l'elemento in questione. Italiano: Aggettivo: percorsi m pl . plurale di percorso. Sostantivo, forma flessa: percorsi plur . plurale di percorso. Voce verbale: percorsi . prima persona singolare dell'indicativo passato remoto di percorrere. participio passato maschile plurale di percorrere. Sillabazione: per | cór | si. Etimologia / Derivazione: (sostantivo) vedi percorso. (voce verbale) vedi percorrere. Sinonimi: attraversati, visitati, esplorati, perlustrati.

Altre Definizioni con percorsi; circuiti; ostacoli;