La Soluzione ♚ Un Christian del cinema La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DE SICA .

Significato della soluzione per: Un christian del cinema Vittorio De Sica, all'anagrafe Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De Sica (Sora, 7 luglio 1901 – Neuilly-sur-Seine, 13 novembre 1974), è stato un attore, regista e sceneggiatore italiano. Tra i cineasti più influenti della storia del cinema, è stato inoltre attore di teatro e documentarista. È considerato uno dei padri del neorealismo e uno dei maggiori registi e interpreti della commedia all'italiana. Italiano: Sostantivo: sicario ( approfondimento) m sing . (diritto) colui che uccide, principalmente per commissione. (senso figurato) chi commette iniquità su commissione. Sillabazione: si | cà | rio. Pronuncia: IPA: /si'karjo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino sìicarius, derivazione di sica ovvero "pugnale". Essendo, in epoca romana, il pugnale utilizzato principalmente per compiere omicidi, il termine «sicario» (colui che utilizza la sica) venne utilizzato per indicare chi uccide su commissione .

