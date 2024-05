La Soluzione ♚ Lo è il chihuahua La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CANE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CANE

Significato della soluzione per: Lo e il chihuahua Il cane (Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758) è un mammifero appartenente all'ordine Carnivora, della famiglia dei canidi. Con l'avvento dell'addomesticamento, si è distinto dal lupo, di cui è considerato una sottospecie o, dalla maggior parte degli Autori, una forma neotenica. Si tratta di un canino di taglia da piccola a grande, dotato di una plasticità fenotipica molto variabile. Il mantello può essere corto o lungo, ispido o morbido, liscio o riccio, con una borra (sottopelo) di cui molte razze fanno la muta. Italiano: Sostantivo: cane ( approfondimento) m sing . (mammalogia) animale domestico utilizzato per la caccia, difesa, compagnia, soccorso, pet therapy ed altre attività; la sua classificazione scientifica è Canis lupus familiaris ( tassonomia)' quel cane era pronto per difendere il proprio padrone, anche a proprio rischio.. pensioni per cani: luoghi con "alloggi" adibiti alla tutela per gli stessi o più "semplicemente" per accudirli, per esempio nel caso in cui i proprietari o padroni debbano assentarsi per vacanze, lavoro, ecc.

