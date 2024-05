La Soluzione ♚ Lo chassis dell automobile La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TELAIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TELAIO

Significato della soluzione per: Lo chassis dell automobile Telaio, macchina usata per eseguire la tessitura Telaio a pesi, il tipo di telaio usato nell'antichità. Telaio a tensione, tipo di telaio usato principalmente in Sud America. Telaio Jacquard, telaio equipaggiato dalla macchina omonima e destinato alla realizzazione di tessuti operati. Telaio a basso liccio, telaio orizzontale per tessere arazzi. Telaio ad alto liccio, telaio verticale per tessere arazzi. Italiano: Sostantivo: telaio ( approfondimento) m sing (pl.: telai) . (meccanica) (tessile) (abbigliamento) strumento per tessere che fabbrica tessuti attraverso l'intreccio di trama e ordito telaio a mano: telaio mosso con i pedali o con la mano.. (tecnologia) (ingegneria) struttura portante di un mezzo di trasporto. (edilizia) (architettura) elemento di raccordo in varie strutture telaio della porta, della finestra.

