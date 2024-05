La Soluzione ♚ Il cetaceo che segue le navi La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DELFINO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DELFINO

Significato della soluzione per: Il cetaceo che segue le navi Con il termine delfino si indica comunemente un gruppo di mammiferi marini, appartenenti all'ordine dei cetacei, sottordine degli Odontoceti, famiglie Delphinidae (delfini oceanici) e Platanistoidea (delfini di fiume), i cui membri sono in genere di piccole dimensioni. Il termine delfino, derivato dal greco def (che si fa risalire a def, utero), viene di solito utilizzato per riferirsi alle specie più conosciute, come il tursiope e il delfino comune. Italiano: Nome proprio: Delfino ( approfondimento) m (f Delfina) . nome proprio di persona maschile. Sillabazione: Del | fi | no. Etimologia / Derivazione: dal greco antico delphis che vuol dire "delfino", divenuto nome di battesimo, si diffuse in Francia . Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu. .

