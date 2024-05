La Soluzione ♚ Vi è la Cappella degli Scrovegni La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PADOVA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PADOVA

Significato della soluzione per: Vi e la cappella degli scrovegni Padova (AFI: /'padova/, ; Pàdova, Pàdoa, Pàoa, anticamente anche Pàva in veneto) è un comune italiano di 207 253 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Veneto. Si trova all'estremità orientale della Pianura Padana e all'interno del bacino idrografico del Bacchiglione. Fondata secondo la leggenda dal principe troiano Antenore, la città fu abitata fin dal XIII secolo a.C. dai Veneti. Durante la loro permanenza nel IV secolo a. Italiano: Nome proprio: Padova ( approfondimento) f sing . (toponimo) (geografia) capoluogo di provincia, nella regione Veneto in Italia. Nome proprio: Padova inv . cognome poco comune, si trova soprattutto in Lombardia. Sillabazione: Pà | do | va. Pronuncia: IPA: /'padova/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: in latino la voce, presa presumibilmente dal volgare locale, era resa con "Patavium" che nel periodo classico era pronunciata "patauium" (e dunque la forma volgare locale era forse "*Pataua"); dalla monottongazione di "au" in "o" il nome in veneto è diventato "Padoa" e fu trascritto "Padua" nel latino medievale; nel volgare toscano e di conseguenza in italiano si è invece preferita la labializzazione della "u" della voce classica, ottenendo la forma ibrida Padova in assonanza con la voce in veneto.

