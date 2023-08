Un tratto di tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tratto di tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PERIODO

Significato/Curiosita : Un tratto di tempo

L'ordine del tempo è un film italiano del 2023 diretto da liliana cavani e tratto dall'omonimo saggio di carlo rovelli. questa sezione è ancora vuota... Titolo. periodo e periodico indicano un'unità minima che ricorre in uno spazio di riferimento: periodo – suddivisione metrica della musica. periodo – figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

