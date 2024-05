La Soluzione ♚ Boschi di sempreverdi La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ABETAIE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ABETAIE

Significato della soluzione per: Boschi di sempreverdi Sappada (Plodn in sappadino, Bladen in tedesco, Sapade in friulano, Sapada in ladino) è un comune sparso italiano di 1 300 abitanti del Friuli-Venezia Giulia. È stato un comune del Veneto fino al 2017, quando il parlamento ha approvato l'esito del referendum del 2008 in cui i cittadini hanno espresso la volontà di passare alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Si trovava nell'ente di decentramento regionale di Udine e faceva parte dell'ente amministrativo della Comunità montana della Carnia, soppresso nel 2016. Italiano: Sostantivo: abete ( approfondimento) m sing (pl.: abeti) . (botanica) albero di montagna delle conifere, sempreverde, con rami quasi orizzontali digradanti verso la cima. (falegnameria) legno d'abete. Sillabazione: a | bé | te. Pronuncia: IPA: /a'bete/ . Etimologia / Derivazione: dal tardo latino abetem, dal latino classico abies . Citazione: Parole derivate: abetino, abetaia.

