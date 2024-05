La Soluzione ♚ Bevande che si bevono prima dei pasti La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : APERITIVI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. APERITIVI

Significato della soluzione per: Bevande che si bevono prima dei pasti L'aperitivo (dal francese apéritif) è una bevanda alcolica o analcolica che si beve prima dei pasti per stimolare l'appetito. Può essere una bevanda miscelata o non miscelata, accompagnata o meno da stuzzichini. Molti aperitivi, come ad esempio il Negroni, sono compresi nella lista della International Bartenders Association (Cocktail ufficiali IBA). Per le normative italiane e comunitarie l'aperitivo alcolico non è una specifica bevanda alcolica definita dal punto di vista legale e merceologico come possono essere il vino, la birra, un distillato, il liquore, l'amaro, e simili, ma è piuttosto una modalità di preparazione e consumo di bevande alcoliche o preparati a base di bevande alcoliche. Italiano: Aggettivo, forma flessa: aperitivi m pl . plurale di aperitivo. Sostantivo, forma flessa: aperitivi m pl . plurale di aperitivo. Sillabazione: a | pe | ri | tì | vi. Etimologia / Derivazione: vedi aperitivo .

