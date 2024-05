La Soluzione ♚ Benessere materiale La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AGIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AGIO

Significato della soluzione per: Benessere materiale Agio – re dei Longobardi, noto come Aio Agio di Corvey – monaco tedesco Tedesco: Sostantivo: Agio n . (finanza) aggio. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /'ado, 'aio/ Ascolta la pronuncia : Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dal italiano aggio .

Altre Definizioni con agio; benessere; materiale;