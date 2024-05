La Soluzione ♚ Attore da strapazzo La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GUITTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GUITTO

Significato della soluzione per: Attore da strapazzo Il termine guitto, genericamente, definisce la condizione di chi vive in maniera misera e sporca. Nel gergo teatrale veniva adoperata un tempo (oggi molto meno) per definire in senso abbastanza dispregiativo un attore di basso livello e poco preparato la cui recitazione era comunque considerata "sopra" se non, talvolta, "fuori le righe". In tempi più recenti questa figura artistica è stata rivalutata, grazie anche ad attori che, ispirandosi alla tecnica recitativa dei guitti di un tempo, ricca di sfumature e improvvisazioni, quindi un po' naïf (ma neppure troppo, come si vedrà), hanno restituito nuovo lustro a questa figura. Italiano: Sostantivo: guitto m sing . pessimo attore. Sillabazione: guìt | to. Pronuncia: IPA: /'gwitto/ . Etimologia / Derivazione: probabilmente dall’olandese guit cioè "briccone, furfante" . Sinonimi: (aggettivo) meschino, misero, povero. (regionale), (toscano) avaro, gretto,. gretto, sordido, squallido. (sostantivo) attore da strapazzo, attorucolo. (letterario) saltimbanco. Contrari: (aggettivo) fornito, ricco.

