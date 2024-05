La Soluzione ♚ L Arma che caricava al galoppo La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® : CAVALLERIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √®. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CAVALLERIA

Significato della soluzione per: L arma che caricava al galoppo Con il termine cavalleria si indicano le unità militari montate a cavallo. Utilizzata soprattutto in età antica e nel medioevo, costituiva inoltre la classe nobiliare della società; la cavalleria medievale divenne un ideale di vita a cui gli uomini di quel tempo si ispiravano. Ancora oggi alcuni paesi (Italia compresa) usano il titolo di cavaliere come onorificenza. Tali furono tatticamente molto importanti fino alla fine del XIX secolo per le loro caratteristiche di mobilità e velocità. Italiano: Sostantivo: cavalleria ( approfondimento) f inv . (militare) reparto dell'esercito che combatte a cavallo. (storia) soprattutto nel medioevo, insieme di nobili in società. (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: ca | val | le | rì | a. Pronuncia: IPA: /kavalle'ria/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di cavaliere . Sinonimi: (nel comportamento) generosità, valore, coraggio, lealtà, nobiltà.

