La Soluzione ♚ Rimozione totale di beni e oggetti da un luogo La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SGOMBERO .

Significato della soluzione per: Rimozione totale di beni e oggetti da un luogo Nell'uso comune lo sgombero indica l'attività di togliere l'ingombro e portar via oggetti da un luogo ben definito, in genere appartamenti, magazzini, solai e cantine. Questa attività spesso non può essere effettuata dal proprietario dell'immobile e quindi ci si rivolge ad aziende e più spesso ad imprese sociali per questo servizio. Negli ultimi anni, lo sgombero, vista la natura del lavoro richiesto (scarsa o nulla specializzazione necessaria, possibilità di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate in un lavoro di squadra), è stato scelto come attività lavorativa da numerose imprese sociali e cooperative impegnate nel campo del sociale.

