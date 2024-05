La Soluzione ♚ Chiamare uno spirito in senso magico La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : EVOCARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. EVOCARE

Significato della soluzione per: Chiamare uno spirito in senso magico La negromanzia, anche nella forma necromanzia, (dal greco eµatea, nekromanteía, composto di e, nekrós, «morto», e µatea, manteía, «predizione») è una forma di divinazione, in cui i praticanti, detti negromanti, cercano di evocare gli spiriti dei defunti. A partire dal Medioevo, la negromanzia è stata associata spesso alla magia nera e all'evocazione del Demonio. Sinonimo di negromanzia è psicomanzia (dal greco -, psycho-, «anima»).

Altre Definizioni con evocare; chiamare; spirito; senso; magico;