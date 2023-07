Richiamare alla mente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Richiamare alla mente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EVOCARE

Significato/Curiosita : Richiamare alla mente

Espressiva, e che non vi fossero compiacenze a dettagli formali intesi a richiamare alla mente immagini di culto convenzionali.» innocenti scrisse di volere che... Forma di divinazione, in cui i praticanti, detti necromanti, cercano di evocare gli spiriti dei defunti. sinonimo di necromanzia è psicomanzia (dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

