La Soluzione ♚ È vicina a Dunkerque La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CALAIS .

Significato della soluzione per: E vicina a dunkerque Calais (/ka'l/; in piccardo: Calés o Calé, in olandese: Kales, in fiammingo: Cales) è una città del nord della Francia, nella regione dell'Alta Francia. La popolazione dell'area metropolitana, secondo il censimento del 2015, è di 130 730 abitanti. Calais si affaccia sullo stretto di Dover, nel punto più stretto della Manica ed è la città francese più vicina all'Inghilterra. Calais è un importante porto per i traghetti tra la Francia e l'Inghilterra, e dal 1994, il tunnel sotto la Manica ha legato la vicina Coquelles a Folkestone per via ferroviaria.

