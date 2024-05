La Soluzione ♚ In tibetano è chiamato Chomolungma La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : EVEREST . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. EVEREST

Significato della soluzione per: In tibetano e chiamato chomolungma Il monte Everest è la vetta più alta del continente asiatico e della Terra con la sua altitudine di 8848,85 m s.l.m.. Assieme ad altri "ottomila" è situato nella catena dell'Himalaya, al confine fra Cina e Nepal, e rientra nelle cosiddette Sette vette del pianeta. L'Everest attrae molti scalatori da tutto il mondo, inclusi alpinisti di grande esperienza. Alla cima si ascende per due principali vie di arrampicata: una che si avvicina alla vetta da sud-est in Nepal (conosciuta come "via standard") e l'altra da nord in Tibet.

