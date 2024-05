La Soluzione ♚ Scoprì l elettromagnetismo La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : OERSTED . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. OERSTED

Significato della soluzione per: Scopri l elettromagnetismo L'oersted (simbolo Oe) è l'unità di misura del campo magnetizzante H (chiamato anche campo magnetico) nel sistema CGS. Usualmente però con il termine "campo magnetico" si intende quello che di solito si indica con il simbolo B. L'oersted è definito come il campo magnetizzante prodotto al centro di una spira circolare e di raggio di un centimetro, con intensità di corrente uguale a 1/2p abampere. In unità SI il campo H si misura in A/m.

