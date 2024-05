La Soluzione ♚ Si paga a data fissa La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RATA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RATA

Significato della soluzione per: Si paga a data fissa La rata è il pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito. La cadenza con cui pagare (mensile, trimestrale ecc.) è stabilita dal piano di ammortamento. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi. In Italia, secondo quanto previsto all'art. 1194 del codice civile, quota in conto interessi e oneri accessori precedono il rimborso del capitale. Quindi, il debito residuo si calcola sottraendo al capitale iniziale l'importo della rata, togliendo prima interessi e spese.

