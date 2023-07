Un organizzatore di spettacoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un organizzatore di spettacoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : IMPRESARIO

Significato/Curiosità : Un organizzatore di spettacoli

Un "impresario" è un organizzatore di spettacoli o eventi, responsabile di coordinare e gestire ogni aspetto dell'evento, dal suo planning alla sua esecuzione. Gli impresari possono operare in diversi settori dell'intrattenimento, come la musica, il teatro, la danza o lo sport. Si occupano di contrattare con gli artisti, prenotare le location, organizzare la logistica, promuovere l'evento e gestire il budget. Gli impresari devono avere una buona conoscenza dell'industria dell'intrattenimento e delle dinamiche del mercato, oltre a possedere abilità organizzative, relazionali e negoziali. Il loro ruolo è cruciale per il successo degli spettacoli e degli eventi, garantendo un'esperienza memorabile per il pubblico.

Altre risposte alla domanda : Un organizzatore di spettacoli : organizzatore; spettacoli; organizzatore di mostre; organizzatore di viaggi per chi vuole divertirsi; organizzatore di matrimoni; L organizzatore di banchetti nel mondo greco-romano; L organizzatore di un festival o di gare sportive; L arte di comporre spettacoli teatrali a forti tinte; Un locale per spettacoli ; Locali per spettacoli ; Si montano per spettacoli con clown e acrobati; Luoghi per spettacoli ;

Cerca altre Definizioni