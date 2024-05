La Soluzione ♚ È ambita al Tour de France La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MAGLIA GIALLA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MAGLIAGIALLA

Significato della soluzione per: E ambita al tour de france La classifica generale del Tour de France è la principale classifica della corsa a tappe francese, la quale definisce il vincitore della gara. si basa su una graduatoria a tempo, calcolata sommando i tempi di ogni ciclista sul traguardo di ogni tappa. Il simbolo distintivo e della corsa è la maglia gialla (fr. Maillot jaune). Questa maglia viene usata anche in altre corse a tappe, sempre per distinguere il leader della classifica generale ; esse sono il Giro di Svizzera,il Giro del Delfinato, il Giro di Romandia e la Parigi-Nizza.

