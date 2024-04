La Soluzione ♚ Casse di zavorra del sottomarino

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRIM

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Casse di zavorra del sottomarino: Una "riserva di spinta" pari al 35% del dislocamento. in pratica, svuotando le casse di zavorra, i battelli dispongono in emersione di una spinta verso... Trim anche detto compensatore – aletta mobile montata sull'equilibratore e talvolta sul timone degli aeroplani Trim – località dell'Irlanda Trim – vecchia circoscrizione elettorale dell'Irlanda britannica Trim – comando che permette ad un sistema operativo di indicare i blocchi che non sono più in uso in un'unità a stato solido

Altre Definizioni con trim; casse; zavorra; sottomarino;