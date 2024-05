La Soluzione ♚ Portalampade schermati La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PARALUMI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Portalampade schermati. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PARALUMI

Significato della soluzione per: Portalampade schermati L'abat-jour o paralume è un oggetto troncoconico che copre una lampadina per deviare o per creare una luce soffusa, per ridurre l'intensità della sorgente luminosa; per estensione il termine abat-jour viene utilizzato per indicare l'intera lampada con il paralume e la lampadina. Comunemente esso è costituito da un telaio o riflettore fatto di carta o stoffa attaccato al portalampade. Si presenta con forme coniche o cilindriche.