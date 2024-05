La Soluzione ♚ Piovere in maniera violenta e abbondante La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DILUVIARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DILUVIARE

Significato della soluzione per: Piovere in maniera violenta e abbondante I verbi impersonali sono quei verbi che non hanno il soggetto. La maggioranza di questi verbi indica condizioni atmosferiche: nevicare, grandinare, piovere, diluviare, albeggiare. Ma verbi tipicamente impersonali sono anche quelli che indicano una necessità: bisognare, necessitare, ecc. Sono alla terza persona singolare e il loro ausiliare è il verbo essere; per quelli atmosferici, è consentito anche l'utilizzo del verbo avere.

Altre Definizioni con diluviare; piovere; maniera; violenta; abbondante;