La Soluzione ♚ Piatto a base di uova sbattute cotte in padella La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FRITTATA .

Significato della soluzione per: Piatto a base di uova sbattute cotte in padella La frittata è un piatto diffuso in tutto il mondo il cui principale elemento sono le uova. A seconda degli ingredienti, aggiunti durante o al termine della cottura, può essere consumata come secondo piatto, contorno o come dessert. L'omelette, con la quale venne confusa all'estero fino alla metà degli anni cinquanta, non viene girata durante la cottura e viene servita piegata in due, eventualmente farcita con altri ingredienti.

