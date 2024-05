La Soluzione ♚ Partecipa all ultima decisiva gara La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FINALISTA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FINALISTA

Significato della soluzione per: Partecipa all ultima decisiva gara La Supercoppa italiana, ufficialmente Supercoppa di Lega e nota come EA SPORTS FC Supercup per ragioni di sponsorizzazione, è una competizione calcistica per club maschili istituita nel 1988. Nata come una competizione che contrapponeva in una partita di finale la squadra campione d'Italia e quella vincitrice della Coppa Italia, dall'edizione del 2023 si sfidano, oltre alle summenzionate, anche la seconda classificata in campionato e la finalista della coppa nazionale, in una final four.

