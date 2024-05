La Soluzione ♚ La moneta che si usa in Cina La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RENMINBI . Ecco la soluzione verificata per la definizione La moneta che si usa in Cina. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RENMINBI

Significato della soluzione per: La moneta che si usa in cina Il renminbi (S, rénmínbìP; o yuan, /S, yuánP) è la valuta avente corso legale nella Repubblica Popolare Cinese. Il renminbi è emesso dalla Banca Popolare Cinese, l'autorità monetaria della Repubblica Popolare Cinese. L'abbreviazione ufficiale dello standard internazionale ISO 4217 è CNY. L'abbreviazione comunemente usata e non conforme allo standard è RMB. Il nome renminbi (S) significa «valuta del popolo».

