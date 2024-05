La Soluzione ♚ Un luogo fuori dal mondo La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : EREMO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. EREMO

Significato della soluzione per: Un luogo fuori dal mondo L'èremo (dal greco µ éremos) è un luogo di difficile accesso, dove uno o più individui, detti eremiti o anacoreti (dal greco at anachoretes, derivato da ae anachorêin, ritirarsi), si auto-escludono dalla società solitamente per condurre una vita di preghiera e/o ascesi a stretto contatto con la natura.

