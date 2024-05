La Soluzione ♚ L incagliarsi di un imbarcazione La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ARENAMENTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ARENAMENTO

Significato della soluzione per: L incagliarsi di un imbarcazione In nautica l'arenamento è il processo in cui una nave o un'imbarcazione viene messa a terra o incagliata deliberatamente in acque poco profonde. L'arenamento è più comune con le piccole imbarcazioni con fondo piatto. Le navi più grandi possono essere arenate deliberatamente; ad esempio, in caso di emergenza, una nave danneggiata potrebbe essere arenata per impedirle di naufragare in acque profonde.

