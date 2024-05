La Soluzione ♚ Graziosamente molto ridotta La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PICCOLINA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PICCOLINA

Significato della soluzione per: Graziosamente molto ridotta Gruffalo e la sua piccolina (The Gruffalo's Child) è un cortometraggio d'animazione tedesco-britannico realizzato per la televisione nel 2011 ed è ispirato al libro Gruffalò e la sua piccolina di Julia Donaldson e Axell Scheffler. È il sequel del primo cortometraggio d'animazione del 2009, Il Gruffalo. Nel giugno 2013, il film ha ricevuto il premio per il miglior speciale TV all'8° Festival dei lungometraggi d'animazione e speciali TV europei.

