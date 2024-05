La Soluzione ♚ Fornire di accessori La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DOTARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DOTARE

Significato della soluzione per: Fornire di accessori Fercredit S.p.A. è un'azienda partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane. La società è stata costituita nel 1992 con l'intento di dotare il gruppo FS di una azienda che potesse fornire servizi finanziari di diverso genere. Fercredit opera prevalentemente all'interno del gruppo e la sua attività si esplica in tre differenti settori: Acquisizione di beni sia mobili che immobili per la cessione in leasing alle altre società del gruppo.

