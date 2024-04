La definizione e la soluzione di 6 lettere: Fornire degli accessori. DOTARE - CORREDARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: Fercredit S.p.A. è un'azienda partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane. La società è stata costituita nel 1992 con l'intento di dotare il gruppo FS di una azienda che potesse fornire servizi finanziari di diverso genere. Fercredit opera prevalentemente all'interno del gruppo e la sua attività si esplica in tre differenti settori: Acquisizione di beni sia mobili che immobili per la cessione in leasing alle altre società del gruppo. Servizi di factoring per conto delle società del gruppo, in particolare con l'anticipazione dei crediti commerciali da queste vantati verso i clienti, e per conto dei fornitori del gruppo, ...

dotare (vai alla coniugazione)

to furnish or provide with something

Sillabazione

do | tà | re

Pronuncia

IPA: /do'tare/

Etimologia / Derivazione

dal latino dotare che deriva da dos cioè "dote"

Sinonimi

dare la dote, fornire di dote

assegnare, attrezzare, corredare, donare, fornire, girareequipaggiare, munire, provvedere

Contrari

lasciare sprovvisto, levare, privare, sguarnire, togliere

Parole derivate