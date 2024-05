La Soluzione ♚ Si diceva per esortare La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ORSÙ . Ecco la soluzione verificata per la definizione Si diceva per esortare. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ORSÙ

Significato della soluzione per: Si diceva per esortare Nella liturgia islamica, il muezzin (pron. [mue'in]; in turco müezzin, dall'arabo muadhdhin) o muezzino, anticamente chiamato in Italia talacimanno, è la persona incaricata di salmodiare cinque volte (tra notte e giorno) dal minareto il richiamo (adhan) che serve a ricordare l'obbligo di effettuare validamente la preghiera islamica della alat. La formula dell'adhan è nel sunnismo: L’esortazione "Pregare è meglio di dormire", è recitata solo per la preghiera del mattino (alat al-fajr).

