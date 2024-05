La Soluzione ♚ Il Creato La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COSMO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. COSMO

Significato della soluzione per: Il creato Con il termine cosmo in filosofia s'intende un sistema ordinato o armonico. L'origine della parola è il greco sµ (kósmos) che significa "ordine", in particolare quello assunto dall'esercito schierato per la battaglia, ed è il concetto opposto a caos (la parola cosmetico deriva dalla stessa radice). Il concetto di "ordine" traslato non agli eserciti schierati ma agli astri e all'armonia della volta celeste viene attiribuito per la prima volta ai pitagorici della Scuola Italica di Crotone.

Altre Definizioni con cosmo; creato;