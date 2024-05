La Soluzione ♚ La Casa delle auto Ibiza La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SEAT . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SEAT

Significato della soluzione per: La casa delle auto ibiza SEAT S.A. acronimo di Sociedad Española de Automóviles de Turismo (Società spagnola di automobili da turismo) è una casa automobilistica spagnola facente parte del Gruppo Volkswagen. Fondata il 9 maggio 1950 dall'Instituto Nacional de Industria (INI) per il 51% e da FIAT per il 7%. Dal 1985 fa parte del gruppo Volkswagen Aktiengesellschaft ed ha sedi in 77 paesi del mondo. La sede si trova all'interno del complesso industriale di Martorell, città industriale situata a circa 26 km a Nord-Ovest di Barcellona, inaugurato il 22 febbraio 1993 dal Re Juan Carlos di Spagna.

