La Soluzione ♚ Capitale del Bangladesh La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DACCA .

Significato della soluzione per: Capitale del bangladesh Dacca (in bengali , Dhâkâ) è la capitale e la città più popolosa del Bangladesh, nonché capoluogo del distretto omonimo. Con 14,4 milioni di abitanti è la decima città per popolazione del mondo. L'agglomerato urbano conta 15 milioni di abitanti. Sorge sul fiume Buriganga, un affluente del fiume Dhaleshwari, nel cuore della regione con la più grande coltivazione di iuta al mondo. È il centro industriale, commerciale e amministrativo della nazione e un importante snodo del commercio di riso, semi oleiferi, zucchero e tè.

