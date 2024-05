La Soluzione ♚ Cadere precipitosamente in una condizione La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PIOMBARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PIOMBARE

Significato della soluzione per: Cadere precipitosamente in una condizione Il Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V., meglio noto come FC St. Pauli, è una società polisportiva tedesca con sede nel quartiere omonimo di Amburgo e famosa soprattutto per la sua sezione calcistica, che attualmente milita nella Zweite Liga. La polisportiva comprende anche squadre di rugby, football americano, baseball, bowling, scacchi, ciclismo, pallamano, softball, roller derby e tennis tavolo.

Altre Definizioni con piombare; cadere; precipitosamente; condizione;